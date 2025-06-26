Sweet Home Chicago
Folge vom 26.06.2025: Familiennest in Gefahr
45 Min.Folge vom 26.06.2025
Seit drei Jahren wohnt ein Paar mit seinen Kindern in einem Haus, das kaum noch funktioniert – das Schlafzimmer ist sogar ohne Heizung. Für Alison ist die Renovierung ein echter Kraftakt, denn ständige Verzögerungen strapazieren nicht nur den Zeitplan, sondern auch die Nerven aller Beteiligten.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.