ProSieben
Folge vom 11.03.2025
35 Min.
Ab 12

Irland ist eine Wunschdestination für viele. Und nicht nur die atemberaubenden Landschaften faszinieren, auch die Menschen und ihre Kultur begeistern. In dieser "taff" Sonderfolge schauen wir uns kuriose Hobbies, außergewöhnliche Köstlichkeiten und mysteriöse Sagengestalten der grünen Insel genauer an.

