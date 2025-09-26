Roadtrip durch den Balkan: Team taff beim Carbage Run 2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.09.2025: Roadtrip durch den Balkan: Team taff beim Carbage Run 2025
23 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Ein Trip, ein Ziel und viele Hürden: Beim Carbage Run 2025 durch den Balkan müssen die Teams mit mindestens 20 Jahre alten Autos teilnehmen und unterwegs verschiedene Challenges meistern. Im feuerroten Mercedes ging auch für taff ein Team an den Start!
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
