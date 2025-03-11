Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Meet Britain: Irland (Teil 2)

ProSiebenFolge vom 11.03.2025
Meet Britain: Irland (Teil 2)

28 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Irland ist ein Land voller Attraktionen. Sei es ein magischer Stein, den man küssen muss, eine Straße, die Autos den Berg hochrollen lässt oder das aufregende Nachtleben von Dublin und dem kleineren Kilkenny. Das und noch mehr Aufregendes von der grünen Insel nehmen wir in dieser Folge unter die Lupe.

