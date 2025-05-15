Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tassilo - Ein Fall für sich

Verteidigung von Friedrichshafen

KultKrimiStaffel 1Folge 1
Verteidigung von Friedrichshafen

Verteidigung von FriedrichshafenJetzt kostenlos streamen

Tassilo - Ein Fall für sich

Folge 1: Verteidigung von Friedrichshafen

66 Min.Ab 6

Der ehemalige Privatdetektiv Tassilo S. Grübel ist wieder einmal arbeitslos. Nach dem Tod seines Chefs wird dessen Firma geschlossen. Auf dem Begräbnis hat der glücklose Tassilo eine glänzende Idee: Er eröffnet ein Büro für Auskunft und Wissen, um damit die Sicherheit der wohlhabenden Friedrichshafener Bürger zu gewährleisten. Seine Mutter und sein Freund Hugo, ein Antiquitätenhändler, werden gleich in das Unternehmen eingespannt. Nun muß Tassilo nur noch Fälle bekommen. Und deshalb verschickt er Drohbriefe einer fiktiven Bande. Doch das Geschäft läuft dennoch mehr schlecht als recht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tassilo - Ein Fall für sich
KultKrimi
Tassilo - Ein Fall für sich

Tassilo - Ein Fall für sich

Alle 1 Staffeln und Folgen