Tassilo - Ein Fall für sich
Folge 5: Das Gespenst von Gaattnau
58 Min.Ab 6
Tassilo und Hugo interessieren sich für das Haus von Kaspar Knechtle, aus dem eine Rauchwolke aufsteigt. Sie erfahren, dass Knechtle eine Schallkanone erfunden hat. Diese Waffe erzeugt Töne, die die Denkfähigkeit außer Kraft setzen können.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 ZDF Enterprises GmbH