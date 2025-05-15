Tassilo - Ein Fall für sich
Folge 3: Zorn einer Göttin
59 Min.Ab 6
Fabrikant James Blickle hält sich eine Geliebte: Evi Suttner. Als Tassilo S. Grübel dahinterkommt, verständigt er anonym Ilse, Blickles Ehefrau. Prompt engagiert sie Tassilo. Er soll herausfinden, wer "die andere" ist. Dabei bleibt es nicht. Tassilo entwendet - mit Ilses Hilfe - Blickles Lieblingsbild: "Zorn einer Göttin".
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 ZDF Enterprises GmbH