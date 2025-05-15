Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tassilo - Ein Fall für sich

Staffel 1Folge 3
59 Min.Ab 6

Fabrikant James Blickle hält sich eine Geliebte: Evi Suttner. Als Tassilo S. Grübel dahinterkommt, verständigt er anonym Ilse, Blickles Ehefrau. Prompt engagiert sie Tassilo. Er soll herausfinden, wer "die andere" ist. Dabei bleibt es nicht. Tassilo entwendet - mit Ilses Hilfe - Blickles Lieblingsbild: "Zorn einer Göttin".

