Tassilo - Ein Fall für sich
Folge 6: 100 Jahre Blickle
66 Min.Ab 6
Tassilo S. Grübel erfährt aus der Zeitung von der 100-Jahr-Feier der Firma Blickle. Bei Blickle bewirbt er sich daraufhin als Sicherheitsberater, wird von Blickle aber nicht engagiert. Tassilo versucht, über Frau Blickle an den Job zu kommen.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 ZDF Enterprises GmbH