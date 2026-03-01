Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Boy Band Revival

sixxStaffel 2Folge 5vom 14.03.2026
Boy Band Revival

Boy Band RevivalJetzt kostenlos streamen

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Folge 5: Boy Band Revival

43 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Sketchs Kunde Ollie ist Mitglied einer Boy Band und bekommt ein von der Musik inspiriertes Tattoo. Im Anschluss verpasst Sketch Zoes Tattoo ein trendiges Make-Over.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
sixx
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Alle 2 Staffeln und Folgen