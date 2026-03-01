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Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Tattoos für Siegerinnen

sixxStaffel 2Folge 8vom 21.03.2026
Tattoos für Siegerinnen

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Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Folge 8: Tattoos für Siegerinnen

44 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12

Heute kommt Lee hilfesuchend ins Studio. Er sich während seines Urlaubs in Magaluf in eine ungünstige Tattoo-Situation hineinmanövriert. Bex will hingegen ihr Katzen-Tattoo loswerden und Vickie wünscht sich ein hautnahes Tribut an ihre Patchwork-Familie.

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