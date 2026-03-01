Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 6: Das Emoji-Desaster
44 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Alices Kundin Lana ließ sich ein dämlich dreinblickendes Emoji stechen, das nun ein Facelifting bekommt. Glen kümmert sich indes um die anstößigen Nippel-Tattoos von Joey und kreiert ein Tattoo für Tanya als Tribut für deren tapfere Familie.
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
