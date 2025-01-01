Teammates on Tour
Folge 1: Sidney Eweka & Niklas Wilson
30 Min.
In der ersten Folge Teammates on Tour geht es ins JUMP House, einer riesigen Trampolin-Arena in Berlin. Ihre Gegner? Zwei topfitte Fußballer! Dazu noch mit genauso losem Mundwerk wie Max und Amar ausgestattet. Das kann doch nur schief gehen, oder?
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MediaTotal