Teammates on Tour

Marco Reus, Marius Wolf, Salih Özcan

Marco Reus, Marius Wolf, Salih Özcan

Folge 2: Marco Reus, Marius Wolf, Salih Özcan

31 Min.

Max und Amar werden von Marco Reus zu seinem Champions League Spiel nach Dortmund eingeladen. Dass es nicht beim entspannten Gucken des Spiels bleibt ist klar, oder? Und auch am nächsten Tag stehen verrückte Challenges, diesmal gegen den Nationalspieler selbst an.

