Folge 3: MckyTV

28 Min.

Max und Amar landen am Flughafen von Madeira – und haben mal wieder keine Ahnung, wer oder was sie erwartet. Als sie im Taxi sitzen und ihnen ein Tablet mit einer Videobotschaft von MckyTV gereicht wird ahnen sie, dass ihre Challenge schon begonnen hat …

