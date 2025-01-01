Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Montanablack

32 Min.

Max und Amar werden irgendwo in Buxtehude inmitten eines Maisfeldes ausgesetzt. Natürlich ist ihnen klar, dass in Buxtehude nur einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands, MontanaBlack ihr Gegner sein kann. In einem wilden Ritt durch ein Labyrinth mit Rätseln, Fahrprüfungen und Feuerlöschtrainings, findet die Entscheidung schließlich in einem Lamborghini-Rennen statt, das sie so nie erwartet hätten.

