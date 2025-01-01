Teammates on Tour
Folge 8: St. Pauli Rabauken
27 Min.
Die härtesten Gegner hat man sich für Max und Amar für die letzte Folge der Teammates on Tour Staffel aufgehoben: Eine Gruppe von feierwütigen Kindern im Alter zwischen 8 und 11 Jahren, die FC St. Pauli Rabauken. Und wenn die was können, dann sind das Kindergerburtstagsspiele.
