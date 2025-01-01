Teammates on Tour
Folge 6: Gnu & Lara Loft
30 Min.
Amar steht vor einer ganz besonderen Herausforderung bei Teammates on Tour: Partner Max fällt kurzfristig aus und hat seinen Buddy Domenic alias Chefstrobel zur Action Arena bestellt. Hier muss Amar mit seinem Vetretungs-Teammate ausgerechnet gegen Deutschlands Top-Streamerinnen Gnu und Lara Loft in verrückten Partner-Battles unter anderem im Lazer-Maze und auf der Kartbahn antreten. Ob das was wird?
Teammates on Tour
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MediaTotal