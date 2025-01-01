Teenager werden Mütter
Folge 11: Ein neues Gesicht bei TWM
60 Min.Ab 12
"Teenager werden Mütter" geht in die 17. Runde - mit neuen und altbekannten Gesichtern. Frisch gebackene Eltern stellen sich wieder dem turbulenten Abenteuer Kinderkriegen, geraten auf Abwege, treffen lebensverändernde Entscheidungen.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen