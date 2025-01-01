Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Ergebnis des Schwangerschaftstest

ATVStaffel 17Folge 7
Folge 7: Das Ergebnis des Schwangerschaftstest

60 Min.Ab 12

Die 19-jährige Michelle und ihr Freund Jovan haben sich getrennt. Dass die Jungmama nun alleinerziehend ist, scheint ihr nicht viel auszumachen. Sie ist glücklich und lässt sich beim Friseur auch gleich einen neuen Look verpassen. Joanna und Angelo beschließen unterdessen, auf TikTok ihren Lebensalltag mit der Öffentlichkeit zu teilen. Melanie und die Kinder begleiten Andi zu einem Dart-Turnier. Sie hat Angst, dass er völlig betrunken wieder nach Hause kommt.

ATV
