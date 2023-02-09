Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Basteln an neuem Nachwuchs

ATVStaffel 17Folge 6vom 09.02.2023
Basteln an neuem Nachwuchs

Basteln an neuem NachwuchsJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 6: Basteln an neuem Nachwuchs

62 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12

Petra und Miguel mussten bereits fünf Fehlgeburten durchstehen - eine echte Zerreißprobe für das junge Paar. Die beiden wünschen sich sehnlichst ein gemeinsames Kind und denken nun über eine künstliche Befruchtung nach. Denn Petras Tochter Aleeyah soll endlich Gesellschaft bekommen. Die 17-jährige Jungmama Jasmin hat unterdessen mit Beziehungsproblemen zu kämpfen. Außerdem verrät der werdende Papa Manuel, warum er sich von Nadine getrennt hat.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 4 Staffeln und Folgen