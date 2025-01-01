Teenager werden Mütter
Folge 4: Michelles Baby kommt
59 Min.Ab 12
Bei der 19-jährigen Michelle wird es jetzt spannend. Die Geburt ihrer kleinen Jelena kündigt sich an. Die Jungeltern Petra und Miguel machen derweil einen Ausflug mit ihrer geliebten Aleeyah-Liyah. Miguel lässt die Kleine dabei keinen Moment aus den Augen.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen