Teenager werden Mütter

Michelles Baby kommt

ATVStaffel 17Folge 4
Michelles Baby kommt

Michelles Baby kommtJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 4: Michelles Baby kommt

59 Min.Ab 12

Bei der 19-jährigen Michelle wird es jetzt spannend. Die Geburt ihrer kleinen Jelena kündigt sich an. Die Jungeltern Petra und Miguel machen derweil einen Ausflug mit ihrer geliebten Aleeyah-Liyah. Miguel lässt die Kleine dabei keinen Moment aus den Augen.

