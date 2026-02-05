Teenager werden Mütter
Folge 1: Drama, Veränderung & Abstürze
61 Min.Ab 12
Ein positiver Schwangerschaftstest bringt das Leben der 20-jährigen Doppel-Mama Michelle endgültig durcheinander. Das Kind erwartet sie von Kevin - ihrem neuen Freund, der für sie nicht gerade die beste Partie zu sein scheint. Nathalie ist neu bei "Teenager werden Mütter". Die 18-Jährige wuchs bei einer Pflegefamilie auf und möchte nun bei ihrer Tochter Chayenne alles richtig machen. Zum Glück kann sie mit der Unterstützung des Kindsvaters rechnen ...
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen