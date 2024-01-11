Teenager werden Mütter
Folge 2: Komplizierte Väter
62 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Die schwangere Michelle wendet sich von Kevin ab und trifft sich wieder mit ihrem Ex-Freund Jovan. Und das, obwohl sie traumatische Erinnerungen an die Beziehung mit ihm hat.
Weitere Folgen in Staffel 18
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Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 16, Season 18-19: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 13-15, Season 17: ODEON Entertainment Productions GmbH & © Season 18-20: ATV
Enthält Produktplatzierungen