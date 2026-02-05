Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Die neuen Männer

ATVStaffel 18Folge 7
Die neuen Männer

Die neuen MännerJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 7: Die neuen Männer

58 Min.Ab 12

Michelle hat Mika auf die Welt gebracht und Jovan ins Aus geschossen. Jetzt ist wieder Kevin an der Reihe. Jasmin hat sich auch einen Neuen geangelt und lässt ihren Verlobten Clemens zurück. Auch Kerstin bereitet sich auf ihren Zuwachs vor.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen