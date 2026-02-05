Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Vom Rappen und Rauchen

ATVStaffel 18Folge 9
Vom Rappen und Rauchen

Vom Rappen und RauchenJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 9: Vom Rappen und Rauchen

60 Min.Ab 12

Marcell geht seiner Rapper-Karriere an und nimmt seine erste Probe auf. Kerstin wendet sich vom Rauchen ab und Michelle sucht Hilfe beim Hundetrainer.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen