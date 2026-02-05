Teenager werden Mütter
Folge 1: Erwachsen über Nacht
60 Min.Ab 12
Laura ist einer der Neulinge dieser Staffel. Die gelernte Malerin wurde überraschend schwanger und musste quasi über Nacht erwachsen werden.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen