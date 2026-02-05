Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

ATVStaffel 19Folge 1
Folge 1: Erwachsen über Nacht

60 Min.Ab 12

Laura ist einer der Neulinge dieser Staffel. Die gelernte Malerin wurde überraschend schwanger und musste quasi über Nacht erwachsen werden.

