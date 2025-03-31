Sorgen um Michelles TochterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 2: Sorgen um Michelles Tochter
60 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12
Lauras und Marcels Sohn Stefan ist gerade einmal zehn Monate alt - und bekommt nun ganz bald ein Geschwisterchen. Dreifachmama Michelle bangt währenddessen um ihre zweijährige Tochter Jelena, die nun bereits zum vierten Mal von Fieberkrämpfen geplagt wird.
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen