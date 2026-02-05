Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Kugelrunde Angelegenheiten

ATVStaffel 19Folge 4
Kugelrunde Angelegenheiten

Kugelrunde AngelegenheitenJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 4: Kugelrunde Angelegenheiten

58 Min.Ab 12

Jungmama Michelle hat wieder einen neuen Partner - und der heißt wie ihr Ex-Freund Kevin. Hoffentlich kein böses Omen ... Laura und Marcel sind bei Dr. Breinl zum Ultraschalltermin und können es kaum erwarten, das Geschlecht ihres zweiten gemeinsamen Kindes zu erfahren.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen