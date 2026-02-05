Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Staffel 19Folge 9
60 Min.Ab 12

Michelle hat immer noch unter den Nachwirkungen aus toxischen Beziehungen zu leiden. Beim Kaffee mit Freundin Sarah und Oma Sabine verrät die Dreifachmama erschreckende Details über ihre Ex-Partner. Jessi musste aufgrund einer HPV-Diagnose operiert werden und durchlebt eine schwere Zeit. Auf die Unterstützung von Seiten ihres Verlobten Darius kann sie wenig zählen. Der gibt sich nämlich lieber seinen Videospielen hin und riskiert damit einen ernsthaften Beziehungskonflikt.

