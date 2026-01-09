Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Schweige-Verpflichtung

Staffel 10Folge 2vom 09.01.2026
Die Schweige-Verpflichtung

Folge 2: Die Schweige-Verpflichtung

Folge vom 09.01.2026

Colonel Williams will sich unbedingt mit Howard, Leonard und Sheldon treffen, um über das Gyroskop zu sprechen. Sicherheitshalber verdonnern die Freunde Sheldon dazu, während der Unterredung den Mund zu halten ... Penny hat versehentlich in der Firma ausgeplaudert, dass Bernadette schwanger ist und traut sich nicht, ihrer Freundin den Fauxpas zu beichten.

