Folge 2: Die Schweige-Verpflichtung
18 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
Colonel Williams will sich unbedingt mit Howard, Leonard und Sheldon treffen, um über das Gyroskop zu sprechen. Sicherheitshalber verdonnern die Freunde Sheldon dazu, während der Unterredung den Mund zu halten ... Penny hat versehentlich in der Firma ausgeplaudert, dass Bernadette schwanger ist und traut sich nicht, ihrer Freundin den Fauxpas zu beichten.
