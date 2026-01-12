The Big Bang Theory
Folge 6: Kick it like Baby
18 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Penny hat eine Einladung zu einer ziemlich tristen ComicCon erhalten, wo sie Autogramme geben soll. Leonard drängt sie, hinzugehen. Schließlich wird die Veranstaltung doch noch recht interessant. Amy und Sheldon versuchen sich in ihrem Apartment zum ersten Mal als Gastgeber. Die anwesende Runde ist ebenso verschroben wie illuster ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen