The Big Bang Theory
Folge 1: Die Beischlaf-Vermutung
21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Die zarten Bande, die sich zwischen Mary und Alfred bilden, sorgen für reichlich Zündstoff - nicht zuletzt bei Beverly, die ihren Ex-Mann piesackt, wo sie kann. Bei der Hochzeitszeremonie von Penny und Leonard reißen sich schließlich alle so gut es geht zusammen. Howard plagt unterdessen immer noch sein Verfolgungswahn. Wie es scheint, sind seine Sorgen nicht ganz unbegründet ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen