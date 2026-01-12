Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das Kohabitations-Experiment

ProSiebenStaffel 10Folge 4vom 12.01.2026
Das Kohabitations-Experiment

Das Kohabitations-ExperimentJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 4: Das Kohabitations-Experiment

20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6

Amy hat einen Wasserschaden in ihrer Wohnung. Also schlägt Penny vor, dass sie bei Sheldon einziehen soll, während Leonard zu Penny übersiedelt. Doch Sheldon ist skeptisch. Erst als Penny ihre Wohnung als Versuchsumgebung anbietet, lässt er sich auf das Experiment ein. Howard und Bernadette sind unterdessen hin- und hergerissen: Sie wollen das Geschlecht ihres Babys nicht wissen, doch Raj hat beim gemeinsamen Arztbesuch in die Akte gelinst ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 3 Staffeln und Folgen