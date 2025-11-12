Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Beziehungsrahmenvereinbarung

ProSiebenStaffel 5Folge 10vom 12.11.2025
Die Beziehungsrahmenvereinbarung

The Big Bang Theory

Folge 10: Die Beziehungsrahmenvereinbarung

20 Min.Folge vom 12.11.2025

Amy begleitet Sheldon und die Jungs in Stuarts Buchladen, obwohl sie sich für Sheldons Vorliebe für Comics nicht sonderlich begeistern kann. Stuart ist von Amy angetan und bittet Leonard, bei Sheldon nachzufragen, ob es okay sei, wenn er Amy zu einem Kaffee einlädt. Da Sheldon die Möglichkeit ausschließt, dass Amy auf Stuarts Einladung eingeht und die Frage für ihn daher irrelevant ist, gibt Leonard Stuart grünes Licht. Als Amy die Einladung annimmt, gerät Sheldon ins Grübeln.

