The Big Bang Theory
Folge 9: Zwei komische Vögel
21 Min.Folge vom 11.11.2025
Penny fragt Leonard, ob er Lust hat, sie ins Kino zu begleiten. Als er in seiner Wohnung auf den hysterischen Sheldon trifft, der Angst vor einem Vogel hat, der auf dem Fenstersims sitzt, sagt er zu. Der Abend im Kino verläuft jedoch ganz anders, als Penny es gewohnt ist. Sheldon versucht indes, den Vogel zu verscheuchen - vergeblich. Auch Howard und Raj sowie ein Hochtonfrequenz-Generator bringen keinen Erfolg. Schließlich fliegt der Vogel in die Wohnung - Sheldon ist entsetzt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen