The Big Bang Theory

Zwei komische Vögel

ProSieben Staffel 5 Folge 9 vom 11.11.2025
Folge 9: Zwei komische Vögel

21 Min.Folge vom 11.11.2025

Penny fragt Leonard, ob er Lust hat, sie ins Kino zu begleiten. Als er in seiner Wohnung auf den hysterischen Sheldon trifft, der Angst vor einem Vogel hat, der auf dem Fenstersims sitzt, sagt er zu. Der Abend im Kino verläuft jedoch ganz anders, als Penny es gewohnt ist. Sheldon versucht indes, den Vogel zu verscheuchen - vergeblich. Auch Howard und Raj sowie ein Hochtonfrequenz-Generator bringen keinen Erfolg. Schließlich fliegt der Vogel in die Wohnung - Sheldon ist entsetzt.

