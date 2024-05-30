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The Big Bang Theory

Die Mitbewohnervereinbarung

ProSiebenStaffel 5Folge 15vom 30.05.2024
Die Mitbewohnervereinbarung

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The Big Bang Theory

Folge 15: Die Mitbewohnervereinbarung

20 Min.Folge vom 30.05.2024

Sheldons vierteljährliche Notfallübung reißt Leonard aus dem Schlaf. Als Sheldon am nächsten Tag auch noch von Leonard verlangt, ihn trotz totaler Übermüdung zum Zahnarzt zu fahren, eskaliert die Situation ... Howard fiebert seinem Ausflug ins All entgegen. Raj überlegt sich für ihn einen schnittigen Spitznamen, den aber eigentlich die anderen Astronauten vergeben. Rajs Versuch, die Astronauten bei Howards Namensgebung zu beeinflussen, geht ordentlich daneben ...

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