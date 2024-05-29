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The Big Bang Theory

Kinder? Nein danke!

ProSiebenStaffel 5Folge 12vom 29.05.2024
Kinder? Nein danke!

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The Big Bang Theory

Folge 12: Kinder? Nein danke!

20 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 6

Howard bereitet sich auf einen Auftritt als Zauberer beim Geburtstag seines Cousins vor und will Bernadette als Assistentin einspannen. Bernadette ist nicht wohl bei dem Gedanken: Sie glaubt , dass sie nicht gut mit Kindern umgehen kann. Howard lässt den Einwand nicht gelten und nimmt sie mit - mit verheerenden Folgen. Als Amy Sheldon verkündet, dass ihre neueste Studie der Aufmacher einer renommierten Fachzeitschrift ist, übergeht er das einfach - Amy ist sehr verletzt.

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