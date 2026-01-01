Angriff der KillerdrohneJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 22: Angriff der Killerdrohne
19 Min.Folge vom 29.01.2026
Raj hat sich eine Drohne gekauft und schafft es nicht, sie fliegen zu lassen. Also nimmt sich Howard des Problems an - schließlich ist er Ingenieur! Allerdings erweist sich das Spielzeug als kniffliger Gegner ... Leonard soll vor dem Abschlussjahrgang seiner alten Highschool eine Rede halten. Doch dann wird sein Flug gecancelt, und der Auftritt droht ins Wasser zu fallen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen