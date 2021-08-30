Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abnehm-Challenge im Camp auf Naxos beginnt

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 30.08.2021
105 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12

Start in ein neues Leben: Acht Familien-Duos beginnen ihre Abnehm-Reise im Camp auf Naxos. Erstmals stellen sie sich einer Mental Activity, bei der sie Marmorsteine mit Ballast beschriften, den sie endgültig hinter sich lassen möchten. Und auch bei der Challenge mit Stohballen werden sie körperlich wie mental gefordert. Nur mit Teamwork und Kommunikation kann ihnen die Aufgabe gelingen. Wer schafft es in die nächste Runde und welches Couple muss direkt wieder nach Hause?

SAT.1
