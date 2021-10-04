Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser - Family Power Couples

Showdown: Wer gewinnt die Challenge auf der Waage?

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 04.10.2021
Showdown: Wer gewinnt die Challenge auf der Waage?

The Biggest Loser - Family Power Couples

Folge 6: Showdown: Wer gewinnt die Challenge auf der Waage?

105 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 12

Auf Naxos kommt es zum Showdown für die Family Power Couples: Drei Duos haben es bis zum Finale geschafft und sich schon jetzt zu einem leichteren und gesünderen Leben gekämpft. Nach dem Umstyling wird ihre beeindruckende Transformation im Vorher-Nachher-Vergleich sichtbar. Doch welches Team kann beim Wiegen am Ende den größten Abnehmerfolg verbuchen und erhält die Siegprämie von 50.000 Euro? Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und Matthias Killing moderieren.

