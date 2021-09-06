Neue Sichtweisen und knallhartes Ausdauer-TrainingJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Family Power Couples
Folge 2: Neue Sichtweisen und knallhartes Ausdauer-Training
106 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 12
Die Abnehm-Reise im Camp auf Naxos geht in die nächste Runde und steht unter dem Motto "neue Sichtweisen". Bei der kreativen Mental Activity sollen die Kandidat:innen ihre Gefühle, ihren Gemütszustand und die positiven Dinge an sich verbildlichen. Bei der Challenge "Gewichte halten" muss man Ausdauer, Kraft und Kalkül zeigen. Welches Couple hält am längsten durch? Welches Team hat am meisten abgenommen und wer muss nach der zweiten Folge die Heimreise antreten?
