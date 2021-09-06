Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser - Family Power Couples

Neue Sichtweisen und knallhartes Ausdauer-Training

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.09.2021
Neue Sichtweisen und knallhartes Ausdauer-Training

Neue Sichtweisen und knallhartes Ausdauer-TrainingJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser - Family Power Couples

Folge 2: Neue Sichtweisen und knallhartes Ausdauer-Training

106 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 12

Die Abnehm-Reise im Camp auf Naxos geht in die nächste Runde und steht unter dem Motto "neue Sichtweisen". Bei der kreativen Mental Activity sollen die Kandidat:innen ihre Gefühle, ihren Gemütszustand und die positiven Dinge an sich verbildlichen. Bei der Challenge "Gewichte halten" muss man Ausdauer, Kraft und Kalkül zeigen. Welches Couple hält am längsten durch? Welches Team hat am meisten abgenommen und wer muss nach der zweiten Folge die Heimreise antreten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser - Family Power Couples
SAT.1
The Biggest Loser - Family Power Couples

The Biggest Loser - Family Power Couples

Alle 1 Staffeln und Folgen