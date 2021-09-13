Action und Teamarbeit: Wer kann sich blind auf den Partner verlassen?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Family Power Couples
Folge 3: Action und Teamarbeit: Wer kann sich blind auf den Partner verlassen?
109 Min.Folge vom 13.09.2021
Woche drei bei den Family Power Couples steht unter dem Motto "Kommunikation" und startet actionreich mit einer spannenden Challenge, bei der sich die Teams blind aufeinander verlassen müssen. Bei der Mental Activity sollen die Kandidat:innen ihre Kommunikation untereinander verbessern und lernen, ihre Probleme und Wünsche anzusprechen. Große Nervosität bei den Couples vor der Waage: Welches Team hat am meisten abgenommen und wer muss Naxos verlassen?
