Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2014?

SAT.1Staffel 5Folge 11
Folge 11: Das Finale: Wer wird "The Biggest Loser" 2014?

139 Min.Ab 12

Die Campzeit ist vorbei, das Halbfinale überstanden und endlich sehen sich alle Kandidaten wieder - beim großen Finale von The Biggest Loser. Die Finalisten Nicole, Marc und Sabrina treffen endlich auf Endgegner und Finalist Nummer Vier - Matthias. Nach einer Zeit voller großer Gefühle, Schweiß und Tränen fällt nun endlich die Entscheidung: Wer wird The Biggest Loser 2014? Wer gewinnt 50.000 Euro?

