Folge 9: Hart: Das verlorene Gewicht schmerzt in dieser Challenge noch einmal richtig
Die Diät-Kandidaten kämpfen nun um den Einzug ins Halbfinale: Beim Wiegen entscheidet sich erneut, wer eine Runde weiter ist und wer das Camp verlassen muss. Außerdem bekommen die Kämpfernaturen deutlich zu spüren, wie viel Gewicht sie während der letzten Wochen verloren haben. Alle sollten inzwischen für einen Neustart bereit sein - doch wer wagt tatsächlich den symbolischen Sprung in ein neues Leben?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
