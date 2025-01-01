Überraschende Ansage von Camp-Chefin Dr. Christine TheissJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Überraschende Ansage von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss
97 Min.Ab 12
Coach Dr. Christine Theiss verkündet ihren Abspeck-Kandidaten, dass zum Ende dieser Woche bei "The Biggest Loser" etwas anders laufen wird als sonst: Nach dem Wiegen werden einige nicht ins Camp zurückkehren. Ob es sich dabei um die Wackelkandidaten oder diejenigen mit dem größten Motivationstief handelt? Selbst die Trainer wissen nicht, was hinter der Entscheidung von Dr. Theiss steckt ...
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen