The Biggest Loser

Drill-Prüfung: Wer hier aufgibt, fliegt sofort raus

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 18.02.2018
Drill-Prüfung: Wer hier aufgibt, fliegt sofort raus

Folge 3: Drill-Prüfung: Wer hier aufgibt, fliegt sofort raus

Folge vom 18.02.2018

Zwei Teams treten dieses Jahr in Los Mimbrales an, um jede Woche möglichst viele Kilos abzutrainieren. Campchefin Christine Theiss fordert wieder alles in den Challenges: Bei der Drill-Prüfung im Castillo Alcala de Guadaria müssen die 15 verbliebenen Kandidaten ihre Ausdauer, ihren Kampfgeist und eisernen Willen beweisen; denn wer hier aufgibt, fliegt sofort raus. Dem besseren Team winkt ein wichtiger Gewichtsbonus.

SAT.1
