Liebe dich selbst: Mentale Streichel-Einheiten und Power-Yoga mit Mareike

SAT.1 Staffel 9 Folge 4 vom 25.02.2018
101 Min. Folge vom 25.02.2018 Ab 12

Inzwischen haben die 14 Kandidaten erste Blessuren, und einige verlässt bereits das Durchhaltevermögen. Die Camper kämpfen auch diese Woche um den wichtigen Gewichtsbonus: Bei der Challenge müssen wassergefüllte Riesenbälle einen steilen Berg hinaufgerollt werden. Für wen wird das zur Sisyphusaufgabe? Gibt jemand freiwillig auf und überlässt somit einem der zehn Online-Nachrücker die große Chance auf einen Platz im Camp?

SAT.1
