Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer kämpft sich ins Halbfinale?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Kopf-an-Kopf-Rennen: Wer kämpft sich ins Halbfinale?
101 Min.Folge vom 01.04.2018Ab 12
Die letzte Woche im Biggest Loser Camp bricht an und noch nie war der Kampf um den Einzug ins Halbfinale so hart. Die Kandidaten liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und erhalten dabei überraschend Unterstützung von einem alten Bekannten. In der Challenge an den alten Eisen-Mienen des Rio Tinto führt Campchefin Dr. Christine Theiss die Kandidaten zurück zu ihren Anfängen bei The Biggest Loser und erinnert sie daran, wie weit ihr Weg sie bereits geführt hat.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen