The Dead Files
Folge vom 19.02.2026: Paranormale Eheprobleme
44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
In Northfield, Ohio, geraten Cheryl und Dan an ihre Grenzen: Seit dem Einzug in ihr Haus leidet nicht nur ihre Ehe unter plötzlichen Wutausbrüchen, Angst und Schlaflosigkeit, auch die Kinder fühlen sich bedroht. Stimmen, dunkle Gestalten und körperliche Übergriffe bestimmen den Alltag. Ex-Mordermittler Steve stößt auf eine erschütternde Geschichte aus Gewalt, Suizid und einem grausamen Kindsmord in unmittelbarer Nähe. Medium Amy nimmt derweil eine bösartige Präsenz wahr, die Kinder quält und Angst erzeugt. Erst spät zeigt sich das volle Ausmaß der Gefahr – kann die Familie noch in ihrem Zuhause bleiben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.