The Dead Files
Folge vom 05.02.2026: Spuk im Kinderzimmer
44 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
In Wilmington, North Carolina, lebt eine Familie in ständiger Angst – vor allem um ihre beiden Töchter. Die Mädchen berichten von Kratzen an ihren Zimmertüren, von Stimmen, die sie rufen, und von dunklen Schatten, die sie nachts beobachten. Bald bleibt es nicht mehr bei Erscheinungen: Es kommt zu körperlichen Angriffen und Verletzungen. Die Eltern fürchten, ihre Kinder nicht mehr schützen zu können. Medium Amy spürt eine bedrohliche Präsenz, die es auf die Mädchen abgesehen hat, während Ex-Ermittler Steve die düstere Vergangenheit des Hauses durchleuchtet. Die Zeit drängt, denn die Gefahr für die Kinder wächst.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.